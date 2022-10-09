معيوف: تغيير سعر الصرف مطلوب في الوقت الحاضر

الوطن|رصد

قال المحلل الاقتصادي محمد معيوف أن تغيير سعر الصرف مطلوب في الوقت الحاضر مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وانخفاض القوة الشرائية للدينار وسط الركود الاقتصادي في الأسواق، وبالتالي رفع قيمة الدينار ضرورة.

وأشار معيوف إلى أنه لا حل بعد رفض المحافظ تغيير السعر إلا اللجوء إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ويطلب منها النظر في قانونية هذا القرار من عدمه، مشفوعًا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وبالنصاب القانوني للاجتماع.

هذا وأكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، إن تغيير سعر الصرف في الوقت الحالي يحتاج إيرادات نفطية جيدة لتغطي أي طلب على العملة الصعبة مشددًا على أنه لا نية لتغيير السعر حتى نهاية العام.