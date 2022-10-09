صعود جديد للدولار وانخفاض اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 09 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0264 دينار، مسجلاً انخفاضا جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8962 دينار، والجنيه الاسترليني 5.5763 دينار، والدولار الكندي 3.6598 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2702 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3377 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3685 دينار، والدينار التونسي 1.5371 دينار، والدرهم المغربي 0.4576 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022: