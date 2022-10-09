أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.28 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2775 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.28 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.28 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.3075 دينار

اليورو – طرابلس = 5.18 دينار

اليورو – بنغازي = 5.19 دينار

الجنية الإسترليني 6.12 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب209.00 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب243.83 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب278.66 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1950 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.44 دينار “التجارة والتنمية” – 5.44 “مصرف الوحدة” – 5.30 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات = 3.10 %