«العكاري» يُوضح أسباب تعديل سعر الصرف وتخفيضه إلى 4.26 للدولار الواحد

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إن من أسباب اتخاذ المجلس قرار تعديل سعر الصرف وتخفيضه إلى سعر 4.26 دنانير للدولار الواحد، هو استقرار أسعار معدلات إنتاج النفط.

وأوضح العكاري، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أنّه من ضمن الأسباب أيضا ضرورة معالجة ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عرض النقود بأكثر من 20%، إضافة إلى إقرار ميزانية استثنائية للمؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وأضاف العكاري أنّه من ضمن الأسباب كذلك مرور سنة و9 أشهر على قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي إلى 4.48 دينار، والوعود بمراجعة هذا السعر كلما تحسنت الظروف الاقتصادية،.

وتابع العكاري أنّ حالة الركود الاقتصادى التي تمر بها البلاد، هي أحد أسباب تعديل الصرف جراء ضعف القوة الشرائية للدينار الليبي، إضافة إلى ضرورة التقليل من إنفاق الحكومة، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي.

