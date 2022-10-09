اقتصاد

القطراني يشارك في مؤتمر تعزيز الزراعة والأمن الغذائي في تونس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني في مؤتمر عن دور القطاعين العام والخاص في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالدول العربية والأفريقية، وذلك بمدينة الحمامات التونسية.

وتختتم أعمال المؤتمر اليوم، بعد مناقشة استراتيجية الأمن الغذائي في الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن وضع الأمن الغذائي والتغـذية فـي العالم ودور البحث العلمي في تعزيزه، هذا وناقش المشاركون قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، واقتراح كيفية معالجتها والحد منها، وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية وتشجيع فرص إقامة استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية.

وحضر المؤتمر من الجانب الليبي رئيس اللجنة التحضيرية أبوبكر المنصوري، ورئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، إلى جانب وفود عربية وأفريقية.

كما شارك في المؤتمر، خبراء ومختصون من دول عربية وأفريقية ومنظمات دولية، بجانب عدد من المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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