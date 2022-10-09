تباين في أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي

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سجلت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي تباينًا في السوق الرسمية، اليوم الأحد، وذلك مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.02 دينار مقابل 4.99 دينار الخميس، فيما انخفض اليورو إلى 4.89 دينار مقارنة بـ4.94 دينار الخميس، لكن سعر الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 5.67 مقابل 5.65 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وبخصوص العملات العربية، فقد ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.27 مقارنة بـ 0.26 دينار، وحافظ سعر اليوان الصيني على مستوى 0.70 دينار مالذي سجله الخميس.