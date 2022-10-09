الرقابة على الأغذية ترفض دخول شحنة من كيك كاكاو قادمة من مصر لوجود بكتيريا 

إمساعد 09 أكتوبر 2022 ( وال ) – رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية دخول شحنة من ( كيك كاكاو ملفوف _ كيك كاكاو بالفانيليا) العلامة التجارية: رام (Ram) قادمة من مصر، لوجود بكتيريا وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الشحنة.

وأرجع مركز الرقابة رفض دخول الشحنة المقدرة بـ ( 2000 ) صندوق وبلد المنشأ: مصر من نقطة الدخول منفذ امساعد البري لمخالفتها للشروط الصحية ومنها وجود بكتيريا ( staph aureus )، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض نسبة الوزن والإزالة وتاريخ سهل الطمس. (وال _ إمساعد)

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