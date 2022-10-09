“الضاوي” يشرف على تسليم سيارات لجهاز الحرس البلدي

أشرف وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية

المكلفة من قبل البرلمان “سامي الضاوي” ، وبصفته عضو لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية على استلام جهاز الحرس البلدي لعدد من السيارات التي قامت بتوفيرها اللجنة .

وأكد “الضاوي” في الكلمة التي القاها أثناء عملية التسليم ، بأن هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية ومن اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس “علي القطراني” ، تأتي في إطار الإهتمام بالأجهزة والمؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطن من المخاطر وفي مقدمتها المخاطر التي لها علاقة بالاستهلاك اليومي كالسلع الغذائية التي تحتاج إلى رقابة مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي.

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