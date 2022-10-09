سرت 09 أكتوبر 2022 ( وال ) – أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في ليبيا بواسطة المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، في مساحة إجمالية قدرت بـ 3560 كم2 في حوضي غدامس وسرت.

وأوضحت الشركة عبر موقعها اليوم الأحد ” إنها تمكنت من تحقيق نتائــج باهـــرة في مجال المسـح السيــزمي ثــلاثي الأبعاد بحوضي “غدامــس” و”ســرت” رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحــراء.

وأضافت إن المسح الثلاثى الأبعاد يبحث عن مكامن النفط والغاز وتحديد امتدادها، وتقييم الاحتياطي من الفحوم الهيدروجينية، من خلال جهاز يصدر موجات صوتية إلى باطن الأرض للبحث عن التجاويف الصخرية وما تحويه من مكامن نفطية أو غاز.

تجــدر الإشارة إلى أن النتائج التي تحققت من خلال هذه المسـوحات عكسـت جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصـورة يومية على البيانات السيزمية، والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف بالشركة، والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي التي نفذت المشروع. (وال _ سرت)

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