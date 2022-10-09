ديلي ميل: الخارجية المصرية هكذا تصف حكومة الوحدة الوطنية واليونان ترد حيال الصفقات الموقعة

ذكرة صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد أن وزير خارجية اليونان نيكوس دنيدياس ألتقي مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا من بينها اتفاقيات النفط والغاز التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية .

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصفقات الموقعة الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس تشمل التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية حيث وصف ديندياس الصفقات بأنها غير قانونية وأنها تنتهك المياه اليونانية كما جادلت وزارة الخارجية المصرية بأن حكومة الدبيبة ليس لها سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم وذلك بالنظر إلى انتهاء صلاحيتها.

وقال الخبير في الشؤون الليبية في المعهد الملكي للخدمات وهو مركز أبحاث دفاعي وأمني في المملكة المتحدة جليل حرشاوي أن صفقات تركيا مع حكومة الدبيبة والتي ليس لها قيمة قانونية كبيرة كانت تهدف إلى استفزاز اليونان وفقا للصحيفة .

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