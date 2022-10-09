جولة تفتيشية تستهدف محال المواد الغذائية واللحوم ببلدية أوباري 

أوباري 09 أكتوبر 2022 (وال) -قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية أوباري رفقة جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي بجولة تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية وبعض محلات بيع اللحوم في البلدية.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صفحته الرسمية فيسبوك، أن الجولة تابعت بعض المحلات التجارية التي تم إغلاقها سابقا للتأكد من مدى استيفاءها للملاحظات والتعليمات الصادرة بحقها.

كما تم خلال هذه الجولة حسب المكتب مصادرة بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتوجيه إنذار للمحلات المخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية حيالها من قبل جهاز الحرس البلدي أوباري. (وال _ أوباري)

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