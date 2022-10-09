الصحة الحيوانية تؤكد خلو أغنام مناطق الجنوب من مرض حمى الوادي المتصدع

أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية خلو الأغنام بمناطق الجنوب من مرض حمى الوادي المتصدع، موضحا بأن المركز قام بالتقييم في 25 موقع، وباجمالي 728 عينة من الأغنام .

وقال رئيس المركز زكريا الختال لتطبيق بكم الاخباري أن مرض حمى الوادي المتصدع من الأمراض العابرة للحدود، وأن الأغنام المهربة من دولة السودان إلى ليبيا خلال العامين 2019_2020 تسببت في ظهور بؤر للمرض في الكفرة وبراك الشاطي ومرزق ، وكان المركز قد أعلن يوليو 2020 عن إصابة أغنام في ليبيا بمرض حمى الوادي المتصدع .