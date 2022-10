“الدبيبة”يستلم نسخة المصحف الجديد ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاما عن طباعته

استلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد من لجنة خبراء القرآن الكريم نسخة المصحف الجديد ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاما عن طباعته، ونتيجة العمل استمرت لمدة 5 سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية.

وأكد رئيس لجنة خبراء القرأن الكريم “عبد اللطيف الشويرف” في كلمته على أهمية هذا المُنجز ,مقدماً الشكر لكل الجهود المبذولة من كافة الجهات التى ساهمت في طباعة المصحف الذي أُنجز ليبيا في كل خطواته وهذا للمرة الأولى ,وأنه سيتم إشهار المصحف الجديد في نهاية الشهر الجاري.

