اجتماع لمناقشة تسمية رئيس اللجنة صناعة الطلاء والمعاجين

اجتمع المدير التنفيذي وإتحاد الصناعة الليبية اليوم الأحد، مع مصنعي الطلاء، وجاء هذا الاجتماع بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لسنة 2022.

تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وخلص إلى تسمية رئيس اللجنة صناعة الطلاء والمعاجين، وكذلك تقديم خطة عمل تدريبية لاستيعاب عدد من الباحثين عن عمل ودمجهم في دورات للطلاء وتمكينهم من العمل بالمصانع وبالسوق بشكل عام.

كما تم مناقشة العراقيل التي تواجه صناعة الطلاء ومنها غير الشريفة مع بعض الواردات التي لاتحترم معايير الجودة ولا تعمل طبقاً للمواصفات الليبية.

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