نيويورك تايمز: حكومة الوحدة الوطنية لا تتمتع بأي اختصاص لتنفيذ الاتفاقية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد نقلا عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دنيدياس أن هدفنا الاستراتيجي المشترك هو ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية وشرق متوسطي مستقرة .

وأضاف دنيدياس أن اليونان تؤيد الجهود المبذولة التي من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا ،لقد اتخذنا عدة خطوات من أجل دعم الشعب الليبي وإعادة فتح سفارتنا في طرابلس وتقديم دعم ملموس بما في ذلك إعادة بناء ميناء بنغازي وتمويل المشاريع الإنسانية في طرابلس .

ومع ذلك ، فإننا قلقون بشكل خاص من الإجراءات التي تهدد بزعزعة استقرار التوازن الداخلي الهش وربما تزعزع استقرار منطقتنا أيضًا يعد التوقيع الأخير على “مذكرة تفاهم” بين حكومة طرابلس وتركيا حيث أن ذلك ينتهك مبدأ أساسيًا لمنتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة .

وأكد من جانبه أن حكومة الوحدة الوطنية لا تمثل الشعب الليبي إلى حد ما ولا تتمتع الحكومة المذكورة بأي اختصاص لمراجعة أو تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بمستقبل العلاقات الخارجية الليبية .

ومع ذلك ، هذا بالضبط ما حدث يوم الاثنين الماضي عمل توقيع هذه “المذكرة ” نستنكره بوضوح والشيء نفسه فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وقبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعديد من البلدان الأخرى.

كما أن رد الفعل الساحق من جانب القوى السياسية الليبية ضد “مذكرة التفاهم” يظهر بوضوح أن النتيجة الوحيدة لهذا العمل هي زيادة زعزعة استقرار البلاد وحتى أبعد من ذلك

وأوضح دنيدياس أن بعد ثلاث سنوات تسعى تركيا مرة أخرى إلى الاستفادة من الوضع المضطرب في ليبيا من أجل المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإقامة هيمنة إقليمية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية