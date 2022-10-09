عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي: جهود توحيد المركزي وصلت إلى طريق مسدود

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث، إن مشاورات توحيد المصرف المركزي وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي حوار بينهم وبين الصديق الكبير؛ “لأنه لا يريد مجلس الإدارة”.

وأضاف غيث في تصريحات صحفية أن كبار التُجار يتهربون من إيداع أموالهم في البنوك المحلية، لعدم ثقتهم بالنظام المصرفي، لافتا إلى أن السوق السوداء أصبحت منظمة وموازية، نتيجة لفشل النظام المصرفي في تقديم وتنوع الخدمات.

وأوضح غيث أن قرار تعديل سعر الصرف صادر في اجتماع وبنصاب قانوني، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، مبينا أنهم قرروا إعادة النظر في سعر الصرف كل 3 أشهر بشكل دوري، لأن ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر الوقود والمواد الغذائية، وانعكس ذلك كله على الدول النامية.

وتابع غيث قوله “كُنا نتمنى حضور الصديق الكبير للاجتماع، ليُصرح برأيه بدلاً من الامتناع عن الإجابة”.

وطالب غيث مجلس النواب بضرورة التحرك؛ ليكون المصرف المركزي بعيدًا عن التجاذبات ويخدم مصلحه المواطن.