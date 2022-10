أكد مصرف الجمهورية استئناف العمل اليوم الأحد بكافة الفروع منوها إلى أن السيولة النقدية متوفرة بجميع فروعه.

وأوضح “الجمهورية” أن دوام العمل بالمصرف وفقا لساعات العمل الرسمية وذلك بعد تحديث المنظومة المصرفية الجديدة.

ونفت مصادر “المصرف” كافة الاخبار التي وصفتها بالمضللة بشأن افتتاح المصرف وفروعه يوم 13 أكتوبر، وأهابت بكل وسائل الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أن تتوخي الدقة وتحري المصداقية و التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

The post مصرف الجمهورية يؤكد استئناف العمل بكافة الفروع وأن السيولة النقدية متوفرة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا