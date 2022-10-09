بعد توقف طباعته لأكثر من 30 عاماً.. الدبيبة يتسلم نسخة المصحف الجديد

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من لجنة خبراء القرآن الكريم نسخة المصحف الجديد ومتابعة إنجازه بعد توقف أكثر من 30 عاما عن طباعته.

واطلع الدبيبة خلال لقائه لجنة خبراء القرآن الكريم بديوان مجلس الوزراء، على نتيجة العمل الذي استمر لمدة 5 سنوات من المراجعة والتدقيق والرسم والتقييم من قبل لجنة موسعة من مشايخ وأساتذة القرآن الكريم من كل المدن الليبية.

وأكد رئيس لجنة خبراء القرأن الكريم عبد اللطيف الشويرف في كلمته على أهمية هذا المُنجز ,مقدماً الشكر لكل الجهود المبذولة من الجهات كافة التي ساهمت في طباعة المصحف الذي أُنجز ليبيا في كل خطواته وهذا للمرة الأولى ,وأنه سيتم إشهار المصحف الجديد في نهاية الشهر الحالي.