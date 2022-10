لجنة “مكافحة التسول” تناقش وضع ألية عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الظاهرة

ناقشت لجنة مكافحة التسول المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني” اجتماعها الاول برئاسة “زهرة عويد” سبل وضع ٱلية عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكدت رئيسة اللجنة على ضرورة إجراء المسوحات الاجتماعية وإشراك الجميع لوضع استراتيجية مجتمعية تحد منها وتقف على أسبابها ومعالجتها للحد من آثارها السلبية على المجتمع.

