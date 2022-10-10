ارتفاع طفيف للدولار وتراجع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 10 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0284 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.8926 دينار، والجنيه الاسترليني 5.5719 دينار، والدولار الكندي 3.6578 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2707 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3378 دينار، والدرهم الإماراتي 1.369 دينار، والدينار التونسي 1.5298 دينار، والدرهم المغربي 0.4578 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2022: