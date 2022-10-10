بنك “ABC” يطلق مصرفًا رقميًّا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن بنك ABC، عن الإطلاق الإقليمي لبنكه الرقمي والمتوفر عبر الهواتف الذكية فقط «إلى»، في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أن وجهته الأولى هي الأردن.

وأضاف المصرف عملية الإطلاق تزامنت مع افتتاح مبنى المقر الرئيسي الجدبذ للبنك في العاصمة الأردنية عمّان. لافتًا أن مراسم التدشين حضرها عدد من الضيوف من ضمنهم محافظ البنك المركزي الأردني عطوفة عادل الشركس، ومحافظ البنك المركزي الأردني الساب زياد فريز، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الصديق الكبير، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة صائل الوعري.

وأشار المصرف أنه على خلفية النجاح الهائل الذي حققه البنك ومعدلات الاستخدام العالية في البحرين، فهو يقدم الآن منصة «إلى»، وهو أول بنك رقمي في المنطقة ويعتمد على الحوسبة السحابية بشكل حصري.

ولفت المصرف إلى أن بيئة التكنولوجيا المالية الداعمة للسحابة في الأردن ورؤيتها، ساعدت لإنشاء اقتصاد رقمي غير نقدي في الأردن، وعلى النهج الاستثنائي الذي يقدمه بنك «إلى» في صيرفة الأفراد.

وهذا السياق قال الصديق الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: «لقد كان الأردن موطن بنك ABC منذ عام 1990، حيث يجيء إطلاق بنك «إلى» وافتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في عمان تأكيدا على ثقتنا في السوق الأردني، وتماشيًا مع رؤية البنك المركزي الأردني، لن يقدم بنك «إلى» تجربة مصرفية سلسة تعتمد على نمط الحياة فحسب، بل سيعزز أيضًا الشمول والإلمام المالي في البلاد»، وفق قوله.

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