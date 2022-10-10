المركزي: استقرار أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية

الوطن|متابعات

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، عند مستوى 5.02 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما استقر اليورو عند 4.89 دينار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.57 مقابل 5.67 دينار الأحد.

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: