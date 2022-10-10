المركزي يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية من 29 سبتمبر إلى أكتوبر الجاري

الوطن|متابعات

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر الجاري، مبيّنًا أنّه فتح اعتمادات مستندية لـ148 شركة، خلال تلك الفترة.

وأشار المصرف، في منشور على صفحته بفيسبوك، إلى أنّ من بين تلك الشركات شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

يُذكر أنّ نشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق المصرف.