خاص.. المنفوخ: وضعنا خطة فنية مدروسة وذلك لمواجهة ذروة الشتاء القادم وذروة الصيف القادم

صرح المدير العام لشركة الكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: وضعنا خطة فنية مدروسة وذلك لمواجهة ذروة الشتاء القادم وذروة الصيف القادم.

وأضاف بالقول: وذلك للمحافظة على مايقدر ب2500ميقا وات كما نحذر من عدم تنفيد الخطة من الآن.

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