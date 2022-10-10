اقتصاد

خاص.. المنفوخ: وضعنا خطة فنية مدروسة وذلك لمواجهة ذروة الشتاء القادم وذروة الصيف القادم

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح المدير العام لشركة الكهرباء “عبدالحميد المنفوخ” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: وضعنا خطة فنية مدروسة وذلك لمواجهة ذروة الشتاء القادم وذروة الصيف القادم.

وأضاف بالقول: وذلك للمحافظة على مايقدر ب2500ميقا وات كما نحذر من عدم تنفيد الخطة من الآن.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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