العامة للكهرباء تكشف عن خطط الشركة لمجابهة صيف 2023

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن خطط لمجابهة صيف 2023، حيث قالت نبشركم بصيف بدون طرح الأحمال.

وأضافت الشركة: لدينا 19محطة حول ليبيا من 5600 ل6200ميجا وات هذه المحطات تشتغل 24ساعة تحتاج إلى صيانة دائمة، حيث تهدف خطتنا صيف 2023 بدون أحمال كهرباء وهذا تحدي كبير بنسبة لنا.

كما تهدف الشركة لصيانة أكثر من 21 عمرة قبل صيف 2023، ولدينا عقود مع شركات أجنبية جاهزة وموقعة ولكن نحتاج لتعزيز مالي.

وتابعت الشركة: وضعنا خطة في تركيب أكثر من مليون عداد ذكي لدفع المسبق مما يسهل على المستهلكين، ولدينا 4مشاريع من بينها مشروع أوباري ومشروع مصراتة الاستعجالي ومن المفترض في 2023 لايوجد لدينا طرح أحمال.

كما هذا يعتمد على عدة نقاط من أهمها وقوف الحكومة في التعزيز المالي مع الشركة وضروري من المؤسسة الوطنية لنفط مديد العون لشركة العامة الكهرباء، وأهم نقاط هي الوضع الأمني.

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