خاص.. “عفط” الشركة العامة للكهرباء أعدت خطة لمجابهة صيف 2023

صرح مدير إدارة المحطات الغازية بالشركة العامة للكهرباء”منير عفط” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن الشركة أعدت خطة تهدف لمجابهة صيف 2023، وكذلك تهدف هذه الخطة إلى صيانة محطات التوليد وشبكات النقل وتركيب العدادات الذكية.

وأضاف “عفط” أن محطات التوليد الجديدة تتيح أكثر من 3000 ميقاوات للشبكة ولكن يعتمد كل هذا على الوضع الأمني واستمرار تدفق الغاز والنفط السائل.

وتابع “عفط” قائلاً: أن الشركة ستعمل على تركيب أكثر من مليون عداد ذكي خلال صيف 2023 وستقوم هذه العدادات على مساعدة المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة وضمن هذه العوامل لن يكون هناك طرح أحمال.

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