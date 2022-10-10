خاص.. فريق السيولة يكشف عن تسليم المركزي 70 مليون لفروع الجمهورية بطرابلس

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم مصرف ليبيا المركزي سيولة بقيمة 70 مليون لفروع الجمهورية طرابلس ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة المدن الليبية .

وتتمثل في فرع المقريف 6.500 مليون ، والميدان 6 مليون ، وباب الجديد 3 مليون ، غرب طرابلس 5 مليون ، الرشيد 5 مليون ، الصريم 4.500 مليون ،بالخير 4 مليون ، المغاربة 3 مليون ،الظهرة 3 مليون ، جنوب طرابلس 5 مليون ، سوق الجمعة 2 مليون ، تاجوراء 7 مليون ، أبي الأشهر 3 مليون ، عين زارة 5 مليون ، جامعة طرابلس 5 مليون ، رأس حسن 3 مليون .

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