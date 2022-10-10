لجنة مكافحة التسول بالشؤون الاجتماعية تناقش ظاهرة التسول لوضع حلول لها

ناقشت لجنة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماعها الأول عمل اللجنة ووضع آلية عملهل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الظاهرة .

وكان الاجتماع الذي عقد الأحد، برئاسة زهرة عويد رئيسة اللجنة، رفقة أعضاءها.

وأكد المجتمعون على على ضرورة اتخاذ مسارات متعددة تشمل المكافحة التسول ودراسة الظاهرة وإجراء المسوحات الاجتماعية وإشراك الجميع، لوضع استراتيجية مجتمعية تحد من هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها ومعالجتها للحد من آثارها السلبية على المجتمع، حسب صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على فيسبوك.

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