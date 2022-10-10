وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبحث مع مصرف الجمهورية آلية تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بشأن منحة الطلبة

اجتمع فريق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتنفيذ مشروع منحة الطلبة التي أقرها رئيس الحكومة في لقائه بالفاعليات الشبابية مطلع هذا العام وفريق العمل المكلف من مصرف الجمهورية، للنقاش حول آلية تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمصرف.

واتفق الحضور على البدء الفعلي في تنفيذها من خلال تجهيز بطاقات الطلبة وفق التصميم الذي أقرته الوزارة واحالة قوائم الطلبة المستهدفين وفق المسجلين في المنظومة الإلكترونية الموحدة بالجامعات الليبية وسيتم تشكيل غرفة الكترونية خاصة بفريقي العمل واحالة تقارير دورية للجهات العليا في الوزارة والمصرف.

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