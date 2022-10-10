انخفاض الإنتاج المحلي للبيض إلى 70 طن

قال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس أن إنتاج ليبيا من البيض في العام الماضي 2021 انخفض إلى 70 طن تقريباً، مقارنة بنحو 72.015 طن في العام 2020.

وأوضح عباس لتطبيق بكم الاخباري بأن انتاج ليبيا من البيض يقتصر على بيض المائدة بنوعيه البيض الأبيض والبيض الأحمر، مبيناً بأن الإنتاج لا يغطي احتياج الاستهلاك المحلي، فيما يستورد بيض اللحوم والأمهات من الخارج .

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية قد أعلن نهاية العام الماضي عن توريد 91374480 من بيض اللحوم، وبيض البياض 1713600، والأمهات 951480، والديك الرومي بعدد 7200.