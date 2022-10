مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع الدولار والتوقعات القوية بأن الاحتياطي الفدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد إلى دفع المعدن النفيس لتسجيل أدنى مستوى له خلال أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1%إلى 1676.79 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1683.90 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبذلك يكون الذهب قد تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وهو أسوأ أداء للمعدن النفيس على الأرجح منذ منتصف أغسطس.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، إن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأميركي القوي يواصلان الضغط على الذهب ويطغيان على تأثير أي طلب للملاذ الآمن ناشئ حالياً عن أحدث تصعيد في أزمة أوكرانيا.

ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 19.72 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 907.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 3.3% إلى 2253.37 دولار.

