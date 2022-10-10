خاص…”التميمي” يوضح لصدى أسباب إعلان الاعتصام المفتوح بشركة الخطوط الجوية الليبية

صرح رئيس النقابة العامة للنقل الجوي “عبدالسلام التميمي” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بناءً على مطالب العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية سيتم يوم غذاً الإعلان عن بدء الاعتصام السلمي المفتوح للعاملين بالشركة لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية لتدخل لتنفيذ مطالبهم.

وأضح “التميمي” أن مطالب العاملين تتمثل في صرف المرتبات المتأخرة منذ أكثر من سنة وتكليف مجلس إدارة أو مدير عام لشركة وبشكل عاجل ،وتنبيه أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة عدم التواجد اليومي بمقر الشركة إلا من خلال إنعقاد مجلس إدارة الشركة .

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