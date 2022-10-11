خاص…”البوعيشي”: كان نأمل صدور قرارات بتحسين أوضاع العاملين بشركة الكهرباء

صرح رئيس نقابة العاملين بالشركة العامة للكهرباء “أبولقاسم البوعيشي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن أكثر من 42 ألف موظف بشركة الكهرباء أصيبو بخيبة الأمل كبيرة بعد أن كانو يتوقعون اليوم توفير معدات الأمن والسلامة لهم وتوفير التأمين الصحي وتحسين أوضاع المرتبات .

وأضاف “البوعيشي “: تأملنا سماع اخبار عن التأمينات الصحية والمرتبات ، مضيفاً أن غياب رئيس مجلس إدارة الشركة عن إحتفالية الكهرباء اليوم يضع اشارة استفهام.

وأضح “البوعيشي” أن العاملين بالشركة يعانون في كل المناطق من نقص الإمكانيات والمعدات ويجب على رئيس مجلس الإدارة والحكومة الإجابة على تساؤلات الموظفين والعاملين بالشركة .

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