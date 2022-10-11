طقس مستقر في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا مستقرة، حيث تتراوح درجات الحرارة على مناطق الغرب مابين 30 – 35، فيما تسجل في المنطقة الغربية مابين 25 – 30، ومن المتوقع ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة، وتتكاثر السحب يوم السبت على مناطق الشمال مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (31- 35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (25-30)مْ, وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

حالة الطقس في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (30-35)مْ, وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مابين (28-31)مْ.