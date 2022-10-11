وصول آلاف الأطنان من فول الصويا و الشعير و480 حاوية لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات ألدرا الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 403 حاوية لبضائع متنوعة.

بالإضافة لدخول السفينة ڤيقا أسكوربو الوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 77 حاوية لسلع مختلفة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحبوب كينق فيشر الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 8380 آلاف طن من حبوب فول الصويا، والسفينة ليلى الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 27000 ألف طن من حبوب الشعير.