الصناعة تناقش مع نقابة الفلاحين كيفية خلق صناعات غذائية بالاعتماد على الإنتاج المحلي

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبو هيسة، مع أمين عام نقابة الفلاحين أحمد أبو حلاله، لمناقشة الصعوبات التي تواجه الفلاحين وسبل حلحلتها بالتنسيق مع وزاره الزراعة والجهات ذات العلاقة، والوقوف على المشاكل التي تواجه الشركات والمصانع وكيفية خلق صناعات غذائية بالاعتماد على الموارد المحلية وفق للمواصفات القياسية الليبية.

يشار الى أن اللجنة العليا للأمن الغذائي والتى تضم في عضويتها وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الفلاحين تعمل على إعداد البرامج والخطط الكفيلة بتوفير برنامج أمن غذائي للدولة الليبية.