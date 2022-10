تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، بينما ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولار للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى1672.60 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زيادة متواضعة إلى 4%، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: “إنه مستوى تقني لعوائد السندات، إنها ترفع الدولار وتؤثر على أسعار الذهب”، مضيفا أن الإشارات إلى الركود العالمي من صندوق النقد الدولي دفعت أيضا التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن إلى الدولار.

وأضاف سيمبسون: “الذهب عالق الآن في نطاق 1658 إلى 1676 دولارا”.

وبعد بيانات التوظيف الأميركية الأقوى من المتوقع، ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم المقرر إعلانها الخميس، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز النهج المتشدد للفدرالي الأميركي.

ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.39 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2178.26 دولار.

وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15% حتى الآن هذا العام.

The post أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا