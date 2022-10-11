المركزي: الدولار يواصل الارتفاع واليورو ينخفض

الوطن|متابعات

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.04 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.88 دينار من 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.55 دينار مقابل 5.57 أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار مقابل 1.36 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: