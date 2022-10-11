المركزي: الدولار يواصل الارتفاع واليورو ينخفض

الوطن|متابعات
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.04 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وانخفض اليورو إلى 4.88 دينار من 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.55 دينار مقابل 5.57 أمس.
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار مقابل 1.36 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0427 د.ل
|5.0553 د.ل
|5.0301 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.8874 د.ل
|4.8996 د.ل
|4.8752 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.5565 د.ل
|5.5704 د.ل
|5.5427 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6444 د.ل
|3.6535 د.ل
|3.6352 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1592 د.ل
|3.1671 د.ل
|3.1513 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0356 د.ل
|5.0482 د.ل
|5.0231 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4453 د.ل
|0.4465 د.ل
|0.4442 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4707 د.ل
|0.4719 د.ل
|0.4695 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6571 د.ل
|0.6587 د.ل
|0.6554 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.46 د.ل
|3.47 د.ل
|3.45 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3415 د.ل
|1.3448 د.ل
|1.3381 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3729 د.ل
|1.3763 د.ل
|1.3695 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5327 د.ل
|1.5365 د.ل
|1.5289 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.359 د.ل
|0.359 د.ل
|0.358 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4591 د.ل
|0.4603 د.ل
|0.458 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.33 د.ل
|1.34 د.ل
|1.33 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0074 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.791 د.ل
|0.791 د.ل
|0.791 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2714 د.ل
|0.2721 د.ل
|0.2707 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7018 د.ل
|0.7036 د.ل
|0.7001 د.ل
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