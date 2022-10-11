الاقتصاد تبحث مع لجنة السلع والمنتجات الحلال وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سعد الحنيش اجتماعاً ضم كلاً من مديري إدارة التجارة الخارجية وإدارة التفتيش وحماية المستهلك ورئيس قسم التصدير والاستيراد، ورئيس مركز جمارك ميناء طرابلس ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومندوب عن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك لمناقشة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية، لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو التصنيع، وكذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال .

و أشار الوكيل إلى ضرورة تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية حسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة