اجتماع لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير والوفد المرافق له مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى Jihad Azour، والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في الصندوق Hossein Hosseini وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بالصندوق، وذلك في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن يوم أمس الإثنين .

تم خلاله استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية والتقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 ووضع خارطة طريق لتنفيذها، و البدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من إتفاقية الصندوق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية