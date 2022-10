المركزي يبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والوفد المرافق له، اجتماعاً مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي، وبرامج تطوير كوادر المصرف المركزي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

وتطرق الاجتماع إلى جهود استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل سنة 2010، واستعراض جهود المصرف المركزي لتحقيق الاستدامة المالية.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في الصندوق وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بالصندوق.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية والتقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 ووضع خارطة طريق لتنفيذها، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.

