مديرية أمن طرابلس تلغي اعتصام العاملين بشركة الخطوط الجوية

قال أحد موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء فيما يخص الاعتصام السلمي لللعاملين بالشركة والذي كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم أمام مقر الشركة بشارع عمر المختار بطرابلس بأنه جاءت أوامر من مديرية أمن طرابلس بإلغاء هذا الاعتصام.

وكانت نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية قد دعت إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر الشركة للمطالبة بتدخل الحكومة لإعادة تكليف مجلس إدارة جديد للشركة وحل مشكلة تأخر المرتبات التي وصلت إلى 14 شهراً.

