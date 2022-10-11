خاص…”أبو حمرة” يؤكد لصدى أن جميع عينات الحيوانات لمرض حمى الوادي المتصدع سالبة

صرح مدير خدمات الإدارة البيطرية بالمركز الوطني لصحة الحيوانية “عبدالعاطي أبو حمرة” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بناء على نتائج التحاليل المعملية التي أجريت على عدد 728 عينة مجمعة من حملة للتقصي ولتقييم الوضع الوبائي لعدد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمناطق الجنوب، فقد أفادت إدارة المختبرات أن العينات سالبة لمرض حمى الوادي المتصدع بالكامل، وهي مجمعة من 25 موقع على مستوى قطعان تربية الأغنام ببلديات مختلفة بالجنوب الليبي.

وأضاف “أبو حمرة” أن هذه العينات تم أخذها من قبل إدارة الخدمات البيطرية في نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال حملة كبيرة للمركز استهدفت مختلف مناطق الجنوب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية