اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 ووضع خارطة طريق لتنفيذها والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع “الكبير” مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في صندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بين المصرف المركزي والصندوق وذلك بمقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما استعرض الاجتماع الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية والتقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي و صندوق النقد الدولي.

The post “الكبير” يتفق مع المسؤولين بصندوق النقد الدولي على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة لعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا