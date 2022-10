“الحويج” يصدر قراراً بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرارا بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

ووجه “الحويج” في قراره وزارة الداخلية إلى ضرورة مسك السجلات الخاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها.

