توقيع إتفاقية بين مصرف الوفاء وشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬AFS‭) ‬لمعالجة المدفوعات الرقمية

وقع مصرف الوفاء إتفاقية مع‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬AFS‭) ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬معالجة‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقاً ومجموعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للمصرف، وذلك في إطار تحسين الوضع المالي لمصرف الوفاء، ولتقديم خدمات ذات جودة للزبائن عالية، هذا وحضر مراسم التوقيع عن الجانبين أحمد اشتيوي رئيس مجلس إدارة مصرف الوفاء، رفقة المدير العام للمصرف عبدالعاطي الطبيب، وعن شركة AFS المزود حضر كلاً من: مدير عام الشركة سامر سليمان، ومستشار المدير العام إبراهيم ال إبراهيم .

وبصفة‭ ‬شركة‭ ‬AFS‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬فإن‭ ‬شراكة‭ ‬AFS‭ ‬ستدعم‭ ‬طموحات‭ ‬مصرف الوفاء‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬برنامج‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مسبقًا‭ ‬لعملاء‭ ‬مصرف‭ ‬الوفاء،‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬لهم‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المتميزة‭ ‬وتجربة‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة.

حيث يذكر أن مصرف الوفاء بدء يشهد مؤخراً تحسنًا واضحاً في أداءه بعد التغيير الذي طال مجلس إدارته، بما ينسجم مع تطلعات مصرف ليبيا المركزي لحماية وتحسين جودة الخدمات المصرفية في القطاع.

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