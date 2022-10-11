“باشاغا” يؤكد على ضرورة الحد من الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي

عقد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخطة الاستراتيجية، وتسخير الامكانيات اللازمة لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالجهاز على أكمل وجه.

وأكد “باشاغا” على ضرورة معالجة المختنقات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات على الخطوط الرئيسية ومرافق المياه.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تحسين أداء العمل بالجهاز وإعداد التصورات والخطط المستقبلية لتطوير الجهاز وتأمين الإمداد المائي لأكبر عدد من البلديات.

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