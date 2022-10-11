مصرف الجمهورية: استحدثنا منظومة المصرف دون أي تغيير في حسابات العملاء

قال مساعد مدير عام شؤون التسويق لمصرف الجمهورية سالم الترجمان الثلاثاء، إن إدارة المصرف انتهت من استحداث المنظومة المصرفية الجديدة 14.3؛ لغرض مواكبة التطوير ومساعدة العملاء، ولتساهم أيضًا في نقلة كبيرة سواءً للعميل أو المصرف.

وفنّد الترجمان في تصريح للرائد للرائد، الإشاعات المتداولة عن أي تغيير في حسابات الزبائن، مؤكدا أن جميع الحسابات التي تضم أكثر من 500 ألف عميل لم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات سواءً لأرقام حساباتهم أو أرصدتهم الجارية.

وأضاف الترجمان أنّ القائمين على المشروع بالمصرف نقلوا كلّ البيانات التي تتعلق بالعملاء والحسابات من المنظومة السابقة إلى المنظومة الجديدة في ظرف أسبوع، معلّلًا بعض التقصير من قبل فروع المصرف؛ لضيق الوقت الذي منحه مصرف ليبيا المركزي لهم.

وتابع الترجمان أنّ هذا التحديث أجّل لسنوات؛ بسبب ظروف عدّة أبرزها تفشيّ فايروس كورونا.

وأشار سالم الترجمان إلى أهمية تحديث المنظومة التي من شأنها أن ترفع من كفاءة الخدمة المصرفية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنه سينتهي جدل عطل المنظومة في كلّ فروع مصرف الجمهورية.