الوطنية للنفط: الإنتاج اليومي من النفط الخام خلال 24 ساعة مليون و212 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج اليومي للنفط الخام أمس الجمعة بلغ مليون و212 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت المؤسسة في منشورها الدوري، أن استهلاك الغاز خلال الأربعٍ وعشرين سلعة الماضية، بلغ مليار و48 مليون قدم مكعب.

وأوضحت أن المؤسسة أن الشركة العامة للكهرباء كانت الأكثر استهلاكًا للغاز بقدر 799 مليون قدم مكعب، تليها الوطنية للنفط باستهلاك 145 مليون قدم مكعب من الغاز، ثم مصنع الحديد والصلب وبعض المصانع الأخرى بـ104 مليون قدم مكعب.

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