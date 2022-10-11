لجنة السلع والمنتجات الحلال التي شكلتها وزارة الاقتصاد تُناقش وضع آلية للرقابة على المنتجات

طرابلس 11 أكتوبر 2022 (وال)- عقدت لجنة السلع والمنتجات الحلال التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة، اجتماعًا بطرابلس اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، ناقشت خلاله وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها بحضور مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك، ورئيس قسم التصدير والاستيراد ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، ورئيس مركز جمارك ميناء طرابلس، ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومندوب عن هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، حيث استعرضت اللجنة عملها، لوضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية، لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد أو التصنيع، كذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد، والتتبع والفحص واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية حسب قرار وزير الاقتصاد والتجارة.

كما اتفق الحضور على تنظيم لقاء عمل لمناقشة آلية توريد السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 813 لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال